Рублёв — о поражении от Рууда: это урок, который даст мне опыт

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от норвежца Каспера Рууда в матче третьего тура в Зёлёной группе. Встреча была решающей за выход в полуфинал соревнований. Рууд одержал волевую победу над Рублёвым со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5).
«Сейчас очень тяжело, могу сказать немногое. Это урок, который даст мне опыт. Я устал сейчас, это нормально. Каспер играл хорошо, я стал играть медленнее, а он агрессивнее. Я думал, что контролирую матч. К сожалению, Рууд играл правда хорошо. Каждый игрок устаёт или становится нервным иногда. Это часть спорта. Сегодня это случилось.
Можно сказать, что момент в начале второй партии, когда я вёл с брейком 40:15 на подаче, стал переломным. Меня ещё больше зажало. Вроде бы всё хорошо, а опять вернулось, тяжело делать вид, что ничего не случилось. Но и без этого момента у меня были шансы во втором, в третьем сете», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпиона» Арина Лаврова.
За выход в финал Итогового чемпионата АТР Рууд сыграет с ещё одним россиянином – второй ракеткой мира – Даниилом Медведевым.
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