Теймураз Габашвили дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Международная теннисная федерация (ITF) дисквалифицировала 36-летнего российского теннисиста Теймураза Габашвили на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

Допинг-проба Габашвили, сданная на турнире серии «челленджер» в Алма-Ате 16 июня, дала положительный результат на фуросемид, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Срок дисквалификации российского теннисиста отсчитывается с даты принятия решения — 18 ноября 2021 года и завершится 17 июля 2023 года.

Отмечается, что Габашвили признал нарушение и согласился на 20-месячный срок дисквалификации. Для российского теннисиста это первое нарушение антидопинговых правил в карьере.

Габашвили дважды выходил в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (2010, 2015) – это его лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере.