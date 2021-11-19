«Фактически закончил карьеру». Тарпищев — о наказании Габашвили за допинг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал дисквалификации 36-летнего Теймураза Габашвили за нарушение антидопинговых правил.
Допинг-проба Габашвили, сданная на турнире серии «челленджер» в Алма-Ате 16 июня, дала положительный результат на фуросемид, который входит в список запрещённых веществ ВАДА. Срок дисквалификации российского теннисиста отсчитывается с даты принятия решения — 18 ноября 2021 года, и завершится 17 июля 2023 года
«Дело в том, что Габашвили упустил момент, когда мог заняться этим делом – к нам он обратился поздно. Здесь не было умышленности, речь идёт о мочегонном средстве. Габашвили не обращался, наверное, понимал – сделал ошибку. Хотя можно было побороться. Он фактически уже закончил карьеру. Уже был на спаде, а тут ещё и 20 месяцев», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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