Пропавшая теннисистка Пэн Шуай показала свежие снимки в соцсетях

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после того, как была объявлена пропавшей, опубликовала фотографии в чате WeChat.
Репост снимков сделал на своей странице в «Твиттере» журналист китайского государственного канала CGTN Шэнь Шивэй.
Напомним, в начале ноября одна из лучших теннисисток в истории Китая обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, 2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни. 75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. После сделанных обвинений Пэн Шуай буквально исчезла, не выходя на связь Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.
WTA, ATP, а также лично первая ракетка мира Новак Джокович потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.
- 19 ноября 2021
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