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Опрос. Как завершится полуфинал Даниил Медведев — Каспер Рууд?

Опрос. Как завершится полуфинал Даниил Медведев — Каспер Рууд?
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В полуфинале Итогового чемпионата АТР в Турине встретятся действующий победитель – вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев – и дебютант норвежец Каспер Рууд.

Напомним, Медведев, хоть и в трёх сетах, но выиграл все матчи в Красной группе и занял первое место. Рууд за выход в полуфинал сыграл непростой матч с россиянином Андреем Рублёвым. Победитель определился только на тай-брейке третьего сета. Рублёв проиграл Рууду со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).

Предлагаем вам принять участие в опросе на тему: Как завершится полуфинал Даниил Медведев — Каспер Рууд?

Отметим, что во втором полуфинале первая ракетка мира серб Новак Джокович и представитель Германии Александр Зверев. Встречи а выход в финал Итогового чемпионата АТР пройдут завтра, 20 ноября.

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