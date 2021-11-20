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Джокович отдал только три гейма Норри на Итоговом чемпионате АТР

Джокович отдал только три гейма Норри на Итоговом чемпионате АТР
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокоич одержал третью победу в Зелёной группе на Итоговом чемпионата АТР в Турине. Джокович нанёс поражение британцу Кэмерону Норри со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Джокович пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Норри выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

С турнирной точки зрения матч ничего не решал, так как выход в полуфинал из Зелёной группы ранее гарантировали себе Джокович и представитель Норвегии Каспер Рууд.

В полуфиналах Джокович сыграет с немцем Александром Зверевм, Рууд – со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
19 ноября 2021, пятница. 23:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
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