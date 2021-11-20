Джокович отдал только три гейма Норри на Итоговом чемпионате АТР
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокоич одержал третью победу в Зелёной группе на Итоговом чемпионата АТР в Турине. Джокович нанёс поражение британцу Кэмерону Норри со счётом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
Джокович пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Норри выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
С турнирной точки зрения матч ничего не решал, так как выход в полуфинал из Зелёной группы ранее гарантировали себе Джокович и представитель Норвегии Каспер Рууд.
В полуфиналах Джокович сыграет с немцем Александром Зверевм, Рууд – со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
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