В Белом доме обратились к властям Китая после появления свежих фото пропавшей теннисистки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки от имени президента США Джо Байдена высказалась о ситуации вокруг пропавшей теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 19 ноября Шуай показала свежие снимки в соцсетях.
«Мы присоединяемся к призыву к властям Китая предоставить независимые и поддающиеся проверке доказательства ее местонахождения и того, что она в безопасности», Мы знаем, что КНР не терпит критики и заставляет замолчать тех, кто высказывается, и мы продолжаем осуждать такую практику», — приводит слова Псаки Sky Sports.
2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни. 75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. После сделанных обвинений Пэн Шуай буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.
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