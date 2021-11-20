В Белом доме обратились к властям Китая после появления свежих фото пропавшей теннисистки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки от имени президента США Джо Байдена высказалась о ситуации вокруг пропавшей теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 19 ноября Шуай показала свежие снимки в соцсетях.

«Мы присоединяемся к призыву к властям Китая предоставить независимые и поддающиеся проверке доказательства ее местонахождения и того, что она в безопасности», Мы знаем, что КНР не терпит критики и заставляет замолчать тех, кто высказывается, и мы продолжаем осуждать такую практику», — приводит слова Псаки Sky Sports.

2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни. 75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. После сделанных обвинений Пэн Шуай буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.