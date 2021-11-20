Член МОК: в отношении Китая может быть занята более жёсткая позиция из-за Пэн Шуай

Член МОК Дик Паунд высказался о пропаже теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
Если этот вопрос не будет решен разумным образом, очень скоро он может выйти из-под контроля. Это может вынудить МОК занять более жесткую позицию. Я сомневаюсь, что это приведёт к отмене Олимпийских игр. Но вы никогда не знаете. Уверен, что исполнительный комитет МОК следит за этой ситуации», — приводит слова Паунда Reuters.
2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни. 75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. После сделанных обвинений Пэн Шуай буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.
С 4 по 20 февраля в Пекине должны пройти зимние Олимпийские игры
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