Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

МИД Китая неизвестно об исчезновении теннисистки Пэн Шуай

МИД Китая неизвестно об исчезновении теннисистки Пэн Шуай
Комментарии

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь ответил на вопрос о пропаже теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Это не является дипломатическим вопросом, и я не в курсе», — приводит слова Лицзяня TMZ.

Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель.

В электронном письме, которое Шуай, по информации китайского государственного СМИ CGTN, отправила WTA, спортсменка опровергла информацию о сексуальном насилии и исчезновении.

19 ноября появилась информация, что Пэн Шуай впервые после того, как была объявлена пропавшей, опубликовала фотографии в чате WeChat.

Чемпионка Уимблдона обвинила вице-премьера Китая в сексуальном насилии. И пропала Чемпионка Уимблдона обвинила вице-премьера Китая в сексуальном насилии. И пропала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021