МИД Китая неизвестно об исчезновении теннисистки Пэн Шуай

Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь ответил на вопрос о пропаже теннисистки Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«Это не является дипломатическим вопросом, и я не в курсе», — приводит слова Лицзяня TMZ.
Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель.
В электронном письме, которое Шуай, по информации китайского государственного СМИ CGTN, отправила WTA, спортсменка опровергла информацию о сексуальном насилии и исчезновении.
19 ноября появилась информация, что Пэн Шуай впервые после того, как была объявлена пропавшей, опубликовала фотографии в чате WeChat.
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