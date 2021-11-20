Новак Джокович высказался о готовности WTA выйти из Китая из-за скандала с Пэн Шуай

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о готовности руководства WTA вывести из Китая весь свой бизнес (в частности, закрыть все турниры) из-за скандальной ситуации с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в парном разряде Пэн Шуай.
«Я полностью поддерживаю заявление WTA как организации, а также позицию её президента. Весь мир, теннисное сообщество должны поддержать Пэн и её семью, убедиться в том, что она находится в безопасности. Будет странно проводить турниры в Китае без решения этой проблемы. С этой точки зрения я понимаю позицию WTA.
Это важно, потому что это ужасающе. Человек пропал. Не знаю, правдива ли информация, что она нашлась. Очень надеюсь, что это так. Она недавно была первой ракеткой мира в паре, она одна из самых известных китайских теннисисток. Китай – огромная страна. Это очень важный регион – особенно для WTA, у них там много турниров. Но мы должны действовать. Я сейчас узнал, что WTA готова уйти из Китая, если ситуация не разрешится. Я поддерживаю это на 100%», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
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