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ATP сравнила Андрея Рублёва с Андресом Иньестой

ATP сравнила Андрея Рублёва с Андресом Иньестой
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Пресс-служба ATP высоко оценила способности пятой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва в приёме мяча, сравнив его с бывшим полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой.

«Андрей Иньеста», — в шутку прокомментировали в ATP.

Публикация доступна в «твиттере» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Данный момент произошёл в матче Рублёва с норвежцем Каспером Руудом на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Рублёв и Рууд боролись за последнюю путёвку в полуфинал турнира. В итоге встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Рууда.

Для Рублёва сезон-2021 не закончен, Андрей в составе сборной России выступит в финальной стадии Кубка Дэвиса, где на групповом этапе россиянам предстоит сразиться с испанцами и эквадорцами.

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