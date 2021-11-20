Редактор китайской государственной газеты заявил, что Пэн Шуай скоро появится на публике

Главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь заявил о подлинности ранее опубликованных фотографий пропавшей китайской теннисистки Пэн Шуай.

Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки.

«Через свои источники я подтвердил, что эти фотографии действительно отражают нынешнее состояние Пэн Шуай. Последние дни она свободно находилась дома и не хотела, чтобы её беспокоили. Скоро она появится на публике и примет участие в некоторых мероприятиях», — написал Сицзинь в своём «твиттере».