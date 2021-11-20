Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки вакцинации для въезда в Австралию

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о готовности российских теннисисток к участию в Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее организаторы турнира заявили, что на Australian Open смогут сыграть только полностью вакцинированные игроки.

Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки, согласно которым теннисисты должны были сделать прививки всеми одобренными видами вакцин для въезда в Австралию.

«Вот такой обязательный протокол у всех девочек WTA для участия в чемпионате Австралии (иначе пролёт). Все наши девочки умницы, этот вопрос решили должным образом», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Евгения Кафельникова.