Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки вакцинации для въезда в Австралию
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о готовности российских теннисисток к участию в Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее организаторы турнира заявили, что на Australian Open смогут сыграть только полностью вакцинированные игроки.
Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки, согласно которым теннисисты должны были сделать прививки всеми одобренными видами вакцин для въезда в Австралию.
«Вот такой обязательный протокол у всех девочек WTA для участия в чемпионате Австралии (иначе пролёт). Все наши девочки умницы, этот вопрос решили должным образом», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» Евгения Кафельникова.
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