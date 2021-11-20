Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки вакцинации для въезда в Австралию

Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки вакцинации для въезда в Австралию
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о готовности российских теннисисток к участию в Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее организаторы турнира заявили, что на Australian Open смогут сыграть только полностью вакцинированные игроки.

Кафельников показал документ, в котором расписаны сроки, согласно которым теннисисты должны были сделать прививки всеми одобренными видами вакцин для въезда в Австралию.

«Вот такой обязательный протокол у всех девочек WTA для участия в чемпионате Австралии (иначе пролёт). Все наши девочки умницы, этот вопрос решили должным образом», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Евгения Кафельникова.

Новость по теме
Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию об обязательной вакцинации на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021