Видео матчболла, который принёс Медведеву путёвку в финал Итогового чемпионата ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Россиянин в полуфинале сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.
После решающего матчболла россиянин очень спокойно отнёсся к победе, а затем что-то сказал Рууду. Лишь после этого он похлопал по ракетке.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.
Медведев является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP. Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. Он также выходил в финал два года подряд, как и Медведев.
В финале турнира Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович — Александр Зверев.
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