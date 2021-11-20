Видео матчболла, который принёс Медведеву путёвку в финал Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Россиянин в полуфинале сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.



После решающего матчболла россиянин очень спокойно отнёсся к победе, а затем что-то сказал Рууду. Лишь после этого он похлопал по ракетке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Tennis TV.

Медведев является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP. Медведев стал вторым россиянином, который дважды вышел в финалы Итогового турнира ATP. Первым был Николай Давыденко. Он также выходил в финал два года подряд, как и Медведев.



В финале турнира Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович — Александр Зверев.