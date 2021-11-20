Государственные СМИ Китая показали видео с теннисисткой Пэн Шуай, она ужинает с тренером

Государственные СМИ Китая опубликовали новое видео с теннисисткой Пэн Шуай. На видео она ужинает с тренером и друзьями. Утверждается, что видео было сделано сегодня, 20 ноября.
Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки спортсменки.
19 ноября появилась информация, что Пэн Шуай впервые после того, как была объявлена пропавшей, опубликовала фотографии в чате WeChat.
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