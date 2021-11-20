Определился список топ-10 ATP по итогам 2021 года
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После поражения норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового чемпионата ATP в матче с россиянином Даниилом Медведевым определилась первая десятка игроков рейтинга по итогам 20221 года. До конца года уже никто не покинет топ-10.
Напомним, Медведев второй год подряд вышел в финал Итогового чемпионата ATP. В прошлом году россиянин стал победителем турнира.
В финале Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)
Первая десятка выглядит следующим образом:
- Новак Джокович (Сербия)
- Даниил Медведев (Россия)
- Александр Зверев (Германия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Андрей Рублёв (Россия)
- Рафаэль Надаль (Испания)
- Маттео Берреттини (Италия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Хуберт Хуркач (Польша)
- Янник Синнер (Италия)
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