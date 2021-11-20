Определился список топ-10 ATP по итогам 2021 года

После поражения норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового чемпионата ATP в матче с россиянином Даниилом Медведевым определилась первая десятка игроков рейтинга по итогам 20221 года. До конца года уже никто не покинет топ-10.

Напомним, Медведев второй год подряд вышел в финал Итогового чемпионата ATP. В прошлом году россиянин стал победителем турнира.

В финале Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)

Первая десятка выглядит следующим образом:

Новак Джокович (Сербия) Даниил Медведев (Россия) Александр Зверев (Германия) Стефанос Циципас (Греция) Андрей Рублёв (Россия) Рафаэль Надаль (Испания) Маттео Берреттини (Италия) Каспер Рууд (Норвегия) Хуберт Хуркач (Польша) Янник Синнер (Италия)