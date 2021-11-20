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Определился список топ-10 ATP по итогам 2021 года

Определился список топ-10 ATP по итогам 2021 года
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После поражения норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового чемпионата ATP в матче с россиянином Даниилом Медведевым определилась первая десятка игроков рейтинга по итогам 20221 года. До конца года уже никто не покинет топ-10.

Напомним, Медведев второй год подряд вышел в финал Итогового чемпионата ATP. В прошлом году россиянин стал победителем турнира.

В финале Медведев встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия)

Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. Новак Джокович (Сербия)
  2. Даниил Медведев (Россия)
  3. Александр Зверев (Германия)
  4. Стефанос Циципас (Греция)
  5. Андрей Рублёв (Россия)
  6. Рафаэль Надаль (Испания)
  7. Маттео Берреттини (Италия)
  8. Каспер Рууд (Норвегия)
  9. Хуберт Хуркач (Польша)
  10. Янник Синнер (Италия)
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