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Кто станет соперником Даниила Медведева в финале Итогового чемпионата ATP?

Кто станет соперником Даниила Медведева в финале Итогового чемпионата ATP?
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Российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 20 ноября, пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Россиянин в полуфинале соревнований обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.

Пока что Медведев ещё не знает соперника по финалу. Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Этот матч состоится сегодня, 20 ноября. Начало — в 23:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать, кто станет следующим соперником Медведева на турнире.

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