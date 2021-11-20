Кто станет соперником Даниила Медведева в финале Итогового чемпионата ATP?
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Российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 20 ноября, пробился в финал Итогового чемпионата ATP. Россиянин в полуфинале соревнований обыграл норвежца Каспера Рууда. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.
Пока что Медведев ещё не знает соперника по финалу. Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и немец Александр Зверев. Этот матч состоится сегодня, 20 ноября. Начало — в 23:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и спрогнозировать, кто станет следующим соперником Медведева на турнире.
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