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Медведев ответил на вопрос о секрете своих ударов

Медведев ответил на вопрос о секрете своих ударов
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Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя выход в финал Итогового турнира ATP, ответил на вопрос об особенности собственных ударов. Ранее норвежец Каспер Рууд, которого Медведев обыграл в полуфинале со счётом 6:2, 6:4, заявил, что каждый раз удивляется ударам Медведева.

«Я всегда просто стараюсь вернуть мяч в корт. Если он лёгкий, стараюсь пробивать навылет. Помню против Гастона в Париже в первом сете, когда он подавал на первый сет, я был уверен, что он подаст эйс. Но я попытался достать мяч и в итоге попал в корт. Я был очень удивлён, что выиграл то очко и в итоге сет. Я просто стараюсь каждый мяч возвращать. Это часть моей игры. Я вижу, что это часто удивляет моих соперников», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В финале Итогового турнира ATP Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

«Просто стараюсь вернуть мяч в корт». Даниил Медведев знает, чем удивить в финале «Просто стараюсь вернуть мяч в корт». Даниил Медведев знает, чем удивить в финале
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