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Каспер Рууд: 1-я и 2-я ракетки мира меня легко обыграли, теперь хочется взять реванш

Каспер Рууд: 1-я и 2-я ракетки мира меня легко обыграли, теперь хочется взять реванш
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал завершение выступления на Итоговом чемпионате ATP. Норвежец в полуфинале турнира уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом 2:6, 4:6.

«Это прекрасный год для моего развития. Знакомство с соперниками, участие в таком турнире и завершение очень хорошего года в Турине. Всё это отличный опыт, я постараюсь сюда вернуться через год.

Я получил отличную обратную связь, понял над чем нужно поработать, чтобы соперничать с лучшими. Я сыграл с первой и второй ракетками мира, они довольно легко меня обыграли, но мне теперь хочется взять реванш. Буду держать это в голове, когда начнётся следующий сезон», — цитирует Рууда пресс-служба ATP.

Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира.

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