Медведев встретится со Зверевым в финале Итогового турнира

В Турине (Италия) на стадионе «Пала Альпитур. Центральный корт» состоялся полуфинальный матч Итогового турнира ATP, в котором сошлись 34-летний представитель Сербии Новак Джокович (1-й номер рейтинга) и 24-летний немец Александр Зверев (3-й номер рейтинга). Встреча завершилась победой Зверева в трёх сетах – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 28 минут.

Таким образом, соперником 25-летнего российского теннисиста Даниила Медведева (2-й номер рейтинга) станет именно Зверев.

Финальная игра состоится завтра, в воскресенье, 21 ноября. Её начало ориентировочно запланировано на 20:00 мск.

Ранее Медведев пробился в финал Итогового чемпионата ATP, обыграв в полуфинале соревнований норвежца Каспера Рууда. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.