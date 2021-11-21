Александр Зверев догнал Даниила Медведева по количеству побед в текущем сезоне

Третья ракетка мира немец Александр Зверев догнал россиянина Даниила Медведева (второй номер рейтинга) по количеству побед в сезоне (58).

58-ю победу Зверев одержал в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу немца.

Зверев во второй раз в карьере вышел в финал Итогового турнира, титул 2021 года он разыграет в матче с Медведевым, победитель станет единоличным лидером сезона по количеству побед. Однако стоит отметить, что Медведеву ещё предстоит сыграть в финальной стадии Кубка Дэвиса, которую немец пропустит.

При этом в случае победы в Турине Александр останется единоличным лидером сезона по количеству титулов (6).