Сегодня, 21 ноября определится чемпион Итогового турнира ATP – 2021, который проходит в Турине (Италия). Титул разыграют вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга немец Александр Зверев.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто победит в финале Итогового чемпионата ATP в Турине — 2021?».
Медведев является действующим чемпионом Итогового, в финале 2020 года он со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграл австрийца Доминика Тима. Зверев же брал титул финала ATP в 2019 году, тогда в решающем матче он в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
Отметим, что победитель Итогового чемпионата ATP – 2021 также станет единоличным лидером сезона по количеству побед, в данный момент у Медведева и Зверева их по 58.
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