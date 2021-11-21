Кто победит в финале Итогового чемпионата ATP в Турине — 2021?

Сегодня, 21 ноября определится чемпион Итогового турнира ATP – 2021, который проходит в Турине (Италия). Титул разыграют вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга немец Александр Зверев.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто победит в финале Итогового чемпионата ATP в Турине — 2021?».

Медведев является действующим чемпионом Итогового, в финале 2020 года он со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграл австрийца Доминика Тима. Зверев же брал титул финала ATP в 2019 году, тогда в решающем матче он в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, что победитель Итогового чемпионата ATP – 2021 также станет единоличным лидером сезона по количеству побед, в данный момент у Медведева и Зверева их по 58.