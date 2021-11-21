Зверев поделился ожиданиями от матча с Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP
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Третья ракетка мира немец Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым (второй номер рейтинга) в финале Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия).
«В группе я проиграл ему 6:8 на решающем тай-брейке. Поэтому я просто жду матча с нетерпением – думаю, он будет отличным. Если не считать «Шлемы» и Олимпиаду, это крупнейший турнир в мире. Здесь только лучшие, так что победа нам нём будет очень ценной», — сказал Зверев в интервью на корте.
В полуфинале Зверев в трёх сетах обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является Медведев.
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