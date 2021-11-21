Новак Джокович ответил, сыграет ли на Australian Open – 2022

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос о своём участии в Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее организаторы Australian Open официально объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
Джокович же неоднократно высказывался против обязательной вакцинации, а также заявлял, что не собирается раскрывать, делал он прививку или нет.
«Посмотрим. Всё это время я не общался на эту тему с Tennis Australia, а просто ждал новостей. Теперь всё стало известно, так что мы подождем и посмотрим», — сказал Джокович на пресс-конференции после поражения от Александра Зверева в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).
Отметим, что Джокович является девятикратным чемпионом Australian Open.
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