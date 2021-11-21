Роджер Федерер — единственный, кто брал титул на Итоговом чемпионате ATP в возрасте 30+

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер на текущий момент является единственным игроком в истории, кто выигрывал Итоговый чемпионат ATP в возрасте 30+.

В последний раз Федерер становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2011 году, тогда ему было 30 лет и 4 месяца. В финале 2011 года Роджер в трёх сетах обыграл представителя Франции Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

Также Федерер является единоличным рекордсменом по количеству титулов на Итоговых чемпионатах ATP, в его активе – шесть побед. Ближайший преследователь швейцарца серб Новак Джокович — пятикратный чемпион финалов ATP.

Титул чемпиона 2021 года сегодня, 21 ноября, в Турине (Италия) разыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Оба в случае победы могут стать двукратными обладателями титула на Итоговых турнирах.