Роджер Федерер — единственный, кто брал титул на Итоговом чемпионате ATP в возрасте 30+

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер на текущий момент является единственным игроком в истории, кто выигрывал Итоговый чемпионат ATP в возрасте 30+.
В последний раз Федерер становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2011 году, тогда ему было 30 лет и 4 месяца. В финале 2011 года Роджер в трёх сетах обыграл представителя Франции Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.
Также Федерер является единоличным рекордсменом по количеству титулов на Итоговых чемпионатах ATP, в его активе – шесть побед. Ближайший преследователь швейцарца серб Новак Джокович — пятикратный чемпион финалов ATP.
Титул чемпиона 2021 года сегодня, 21 ноября, в Турине (Италия) разыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Оба в случае победы могут стать двукратными обладателями титула на Итоговых турнирах.
- 21 ноября 2021
-
11:35
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:17
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
01:44
-
01:41
-
00:20
- 20 ноября 2021
-
22:17
-
21:26
-
20:39
-
19:38
-
19:00
-
18:46
-
18:17
-
18:01
-
17:59
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
16:12
-
15:03
-
14:47
-
13:01
-
13:00
-
12:15
-
12:07
-
11:46
-
11:11
-
10:42
-
10:36
-
10:00