История встреч Медведева и Зверева перед их матчем в финале Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 21 ноября, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев попробует защитить титул на Итоговом чемпионате ATP в матче с третьим номером рейтинга немцем Александром Зверевым. Соревнования проходят в Турине (Италия). Поединок начнётся в 19:00 мск.
За карьеру Даниил и Александр встречались между собой 11 раз – и минимальное превосходство в личных встречах на стороне россиянина (6-5). При этом стоит отметить, что 25-летний Медведев выиграл у Зверева последние пять матчей.
Подробная история встреч:
Александр Зверев – Даниил Медведев (2016 год, турнир в Санкт-Петербурге, 2-й круг) – 6:3, 7:5.
Александр Зверев – Даниил Медведев (2017 год, турнир в Вашингтоне, 1/4 финала) – 6:2, 6:4.
Александр Зверев – Даниил Медведев (2018 год, «Мастерс» в Майами, 2-й круг) – 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).
Александр Зверев – Даниил Медведев (2018 год, «Мастерс» в Торонто, 3-й круг) – 6:3, 6:2.
Даниил Медведев – Александр Зверев (2019 год, «Мастерс» в Шанхае, финал) – 6:4, 6:1.
Александр Зверев – Даниил Медведев (2019 год, Итоговый чемпионат ATP, группа) – 6:4, 7:6 (7:4).
Даниил Медведев – Александр Зверев (2020 год, «Мастерс» в Париже, финал) – 5:7, 6:4, 6:1.
Даниил Медведев – Александр Зверев (2020 год, Итоговый чемпионат ATP, группа) – 6:3, 6:4.
Даниил Медведев – Александр Зверев (2021 год, ATP Cup, 1/2 финала) – 3:6, 6:3, 7:5.
Даниил Медведев – Александр Зверев (2021 год, «Мастерс» в Париже, 1/2 финала) – 6:2, 6:2.
Даниил Медведев – Александр Зверев (2021 год, Итоговый чемпионат ATP, группа) – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
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