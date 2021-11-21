Медведев – Зверев: финал Итогового чемпионата ATP в прямом эфире покажет Eurosport 1

Сегодня, 21 ноября состоится финальный матч Итогового чемпионата ATP – 2021, в котором за титул сразятся вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга немец Александр Зверев. Соревнования проходят в Турине (Италия). Поединок начнётся в 19:00 мск.

В прямом эфире матч покажет телеканал Eurosport 1. Трансляция будет здесь.

Медведев вышел в плей-офф Итогового в качестве лидера Красной группы. На старте он обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Во втором туре в сложнейшем матче одолел Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). В заключительной встрече в трёх сетах победил итальянца Янника Синнера со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). В борьбе за выход в финал россиянином был повержен норвежец Каспер Рууд (6:4, 6:2).

Зверев же занял второе место в Красной группе вслед за Медведевым. Первый матч турнира он выиграл на отказе итальянца Маттео Берреттини (7:6 (9:7), 1:0 в пользу Зверева), во втором проиграл Медведеву, а в третьем уверенно обыграл Хуркача со счётом 6:2, 6:4. В полуфинал Александр вышел на первую ракетку мира серба Новака Джоковича, которого одолел со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.