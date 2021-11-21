Зверев: надеюсь, правительство Австралии сделает исключение, и Джокович сможет сыграть

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев высказался о выступлении на грядущем Открытом чемпионате Австралии – 2022. Ранее организаторы Australian Open официально объявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.

«Мы едем в другую страну. Речь не о теннисе, а о вирусе, который продолжает распространяться. Мы едем в другую страну, и, в конце концов, она разрешает нам въезд. Нам нужно соблюдать правила и следовать инструкциям», — приводит слова Зверева Tennis Majors.

Также Зверев прокомментировал возможный пропуск турнира первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб ранее выступал против обязательной вакцинации, а также до сих пор не раскрыл, сделал он прививку или нет.

«Надеюсь, он сможет сыграть. Это говорю я, третий номер в мире, которому будет легче выиграть турнир в его отсутствии. Кроме того, он первая ракетка мира, поэтому он должен быть там. Надеюсь, правительство Австралии сделает исключение или что-то ещё, что в их силах, чтобы он смог принять участие», — сказал немец.