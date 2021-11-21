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Новак Джокович подвёл итоги сезона-2021

Новак Джокович подвёл итоги сезона-2021
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своё выступление в сезоне-2021.

Ранее Джокович не сумел выйти в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче Новак уступил третьей ракетке мира немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 3:6.

«Вне всяких сомнений, это был отличный сезон. Я провёл не так много турниров, но закончил его первой ракеткой мира, сделав это в седьмой раз в карьере. Теперь этот рекорд принадлежит мне, а ещё я выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема». Год был феноменальным. Возможно, я мог бы лучше выступить на каких-то турнирах ATP. Но в целом титул в Париже и полуфинал Итогового – это отличное завершение сезона», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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