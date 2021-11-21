Финал Итогового в Турине станет самым «молодым» после матча Федерер — Налбандян в 2005-м

Впервые с 2005 года в финале Итогового чемпионата ATP сыграют теннисисты не старше 25 лет. Напомним, за титул в Турине (Италия) поборются вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга немец Александр Зверев. Встреча начнётся в 19:00 мск. Даниилу в данный момент 25, Звереву – 24.
Ранее самым «молодым» финалом на Итоговом турнире ATP был матч Роджер Федерер (Швейцария) – Давид Налбандян (Аргентина). В Шанхае (Китай) 24-летний Федерер уступил 23-летнему Налбандяну со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (11:13), 6:2, 6:1, 7:6 (7:3).
Также грядущий финал в Турине станет первым финалом с 2015 года, где сойдутся два бывших чемпиона. Медведев выигрывал титул в 2020 году, Зверев – в 2018-м. В последний раз чемпионы Итоговых боролись за очередной титул в 2015-м, это были Федерер и серб Новак Джокович.
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