Медведев — Зверев: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 21 ноября, состоится матч за титул на Итоговом чемпионате ATP – 2021 в Турине (Италия), где сойдутся вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга немец Александр Зверев. Матч начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в финале Итогового чемпионата ATP.
Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира. В финале 2020 года он со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграл австрийца Доминика Тима. Зверев же брал титул финала ATP в 2018 году, тогда в решающем матче он в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
Отметим, что чемпион Итогового турнира ATP – 2021 также станет единоличным лидером сезона по количеству побед. В данный момент у Медведева и Зверева их по 58.
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