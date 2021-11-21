Медведев — Зверев: текстовая онлайн-трансляция финала Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 21 ноября, состоится матч за титул на Итоговом чемпионате ATP – 2021 в Турине (Италия), где сойдутся вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третий номер рейтинга немец Александр Зверев. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в финале Итогового чемпионата ATP.

Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира. В финале 2020 года он со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграл австрийца Доминика Тима. Зверев же брал титул финала ATP в 2018 году, тогда в решающем матче он в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, что чемпион Итогового турнира ATP – 2021 также станет единоличным лидером сезона по количеству побед. В данный момент у Медведева и Зверева их по 58.