Аслан Карацев пожелал удачи Даниилу Медведеву перед финалом Итогового турнира ATP

Российский теннисист Аслан Карацев записал видео, в котором пожелал удачи своему соотечественнику Даниилу Медведеву в матче с Александром Зверевым (Германия) в финале Итогового турнира ATP.

Публикация доступна в «твиттере» ATP.

Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев в финале Итогового чемпионата ATP.



Медведев является действующим чемпионом Итогового турнира. В финале 2020 года он со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 обыграл австрийца Доминика Тима. Зверев же брал титул финала ATP в 2018 году, тогда в решающем матче он в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.



Отметим, что чемпион Итогового турнира ATP – 2021 также станет единоличным лидером сезона по количеству побед. В данный момент у Медведева и Зверева их по 58.