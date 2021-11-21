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Александр Зверев обыграл Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP

Александр Зверев обыграл Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В решающей встрече он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Зверев за всю игру выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Медведева 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP, ранее теннисист становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
21 ноября 2021, воскресенье. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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