Александр Зверев обыграл Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP
Поделиться
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира ATP. В решающей встрече он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Зверев за всю игру выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Медведева 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Примечательно, что теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP, ранее теннисист становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
21:06
-
20:56
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:28
-
20:18
-
20:01
-
18:20
-
18:15
-
17:00
-
16:00
-
15:43
-
15:00
-
14:29
-
13:02
-
12:25
-
11:35
-
11:04
-
10:54
-
10:35
-
10:17
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
01:44
-
01:41
-
00:20
- 20 ноября 2021
-
22:17
-
21:26
-
20:39
-
19:38
Партнерский контент