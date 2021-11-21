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Муратоглу: Медведев сегодня действует медленнее, чем обычно

Муратоглу: Медведев сегодня действует медленнее, чем обычно
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Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, поделился мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева в финале Итогового чемпионата ATP. В эти минуты в Турине (Италия) проходит финальный матч турнира. Медведев встречается с немцем Александром Зверевым.

Российский теннисист уступил в первом сете со счётом 2:3.

«Даниил сегодня действует медленнее, чем обычно, это видно в его движениях и ударах. Обычно он бьёт форхендом с более дальней точки. Это объясняет, почему он не чувствует свой удар сегодня», — написал Муратоглу в своём «твиттере».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Зверев.

Медведев является действующим чемпионом Итогового чемпионата ATP. Пока на турнире Даниил не потерпел ни одного поражения.

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