Александр Зверев попал в топ-10 по числу титулов на Итоговых турнирах ATP
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Третья ракетка мира Александр Зверев вошёл в топ-10 теннисистов по числу титулов на Итоговых турнирах ATP за всю 52-летнюю историю соревнований. Сегодня немец обыграл россиянина Даниила Медведева в решающей встрече со счётом 6:4, 6:4 и во второй раз в карьере стал победителем Итогового чемпионата.
Победители Итогового турнира ATP:
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 6
2-4. Иван Лендл (Чехия), Пит Сампрас (США), Новак Джокович (Сербия) — по 5.
5. Илие Настасе (Румыния) — 4
6-7. Джой Макинрой (США), Борис Беккер (Германия) — по 3.
8-10. Бьорн Борг (Швеция), Ллейтон Хьюитт (Австралия), Александр Зверев — по 2.
Ранее Александр Зверев становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.
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