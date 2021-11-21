Александр Зверев попал в топ-10 по числу титулов на Итоговых турнирах ATP

Третья ракетка мира Александр Зверев вошёл в топ-10 теннисистов по числу титулов на Итоговых турнирах ATP за всю 52-летнюю историю соревнований. Сегодня немец обыграл россиянина Даниила Медведева в решающей встрече со счётом 6:4, 6:4 и во второй раз в карьере стал победителем Итогового чемпионата.

Победители Итогового турнира ATP:

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 6

2-4. Иван Лендл (Чехия), Пит Сампрас (США), Новак Джокович (Сербия) — по 5.

5. Илие Настасе (Румыния) — 4

6-7. Джой Макинрой (США), Борис Беккер (Германия) — по 3.

8-10. Бьорн Борг (Швеция), Ллейтон Хьюитт (Австралия), Александр Зверев — по 2.

Ранее Александр Зверев становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.