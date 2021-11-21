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Стефанос Циципас перенесёт операцию на локте

Стефанос Циципас перенесёт операцию на локте
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Греческий теннисист Стефанос Циципас перенесёт операцию на локте, сообщает Sky Sport Italia. Издание ссылается на команду игрока. Там сообщили, что греческого теннисиста уже осмотрел доктор, который лечил локоть серба Новака Джоковича.

Циципас из-за проблем со здоровьем был вынужден сняться с Итогового чемпионата ATP. Грек объяснил, что ему пришлось отказаться от продолжения игры из-за болей в локте.

Циципас снялся перед матчем группового этапа с норвежцем Каспером Руудом. В первом матче на Итоговом турнире ATP грек проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 4:6. В Турине Циципаса заменил британец Кэмерон Норри.

Пока неизвестно, когда теперь Циципас сможет вернуться на корт. Сам греческий теннисист не говорил, сколько времени ему потребуется на лечение.

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