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Эмоции Зверева после победы в финале Итогового чемпионата ATP

Эмоции Зверева после победы в финале Итогового чемпионата ATP
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового чемпионата ATP. В финале турнира он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.

Сразу после завершения матча Зверев эмоционально отпраздновал успех.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Зверев за всю игру выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Медведева 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что теннисисты уже встречались между собой на этом турнире во время группового этапа. Тогда сильнее оказался россиянин со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP, ранее теннисист становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

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