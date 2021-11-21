Александр Зверев сравнял счёт в личных встречах с Даниилом Медведевым
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл Даниила Медведева в финальном матче Итогового чемпионата ATP со счётом 6:4, 6:4. Таким образом, третья ракетка мира прервал 9-матчевую победную серию россиянина на Итоговых турнирах и сравнял счёт в личных встречах — 6:6.
Примечательно, что последняя игра между теннисистами прошла несколько дней назад. Во время группового этапа Медведев оказался сильнее — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (10:8).
Также стоит отметить, что Зверев прервал 5-матчевую серию поражений во встречах с Медведевым.
Для немецкого теннисиста эта победа стала уже второй на Итоговом турнире ATP. В предыдущий раз немец выиграл титул в 2018 году, когда в решающей встрече оказался сильнее серба Новака Джоковича.
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