Даниил Медведев рассказал, почему проиграл в финале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев назвал причины, по котором он уступил в финальном матче Итогового турнира ATP Александру Звереву.
«В полуфинале я подавал лучше, чувствовал себя замечательно. Сложно сказать, что случилось сегодня. Я не был на 100% ментально готов, возможно, что-то и с состоянием. Понятно, что на таких быстрых кортах это очень важно. Саша — классный игрок, дважды меня брейканул. Если кто-то подает как Саша, то он скорее всего выигрывает. Сегодня подача была ключом, он это сделал лучше. Подача играет важную роль на любом покрытии. Ты должен понимать, что в следующий удар после подачи ты должен вести игру. А я оказывался в защитной позиции.
Почему не получилась подача? Возможно, психология, возможно, плечо как-то. Чувствовал, что искры сегодня нет в ней. У Саши видно было, что его подача летит ещё сильнее после отскока, а у меня не получалось этого. Этого и не хватило
Каждый раз пытаешься что-то сделать другое. Я и он — мы думали об этом. Возможно, из-за этого я потерял подачу дважды. Это интересный опыт для меня. В этот раз он выиграл, в следующий раз я попробую что-то изменить, чтобы победить», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.
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