Медведев: я буду делать лучшее, стараться побеждать на каждом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после поражения в финале Итогового чемпионата ATP поделился мнением о смене поколений в теннисе. Также россиянин пообещал сделать всё, чтобы прогрессировать и дальше. Медведев в финале уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.



«Мой тренер смеялся, что когда закончили Борг и Макинрой, все думали, что теннис закончился. Закончил Сампрас — появился Федерер. Здесь будет то же самое. Теннис — интересная игра, знаете ли. Могу говорить только о себе. Я буду делать лучшее, стараться побеждать на каждом большом турнире, выходить в финалы.



Было много крутых игроков, которые не выигрывали «Шлемы». Циципас имел 2-0 в финале «Гарроса», Саша подавал на титул в США. Кто-то травмируется, кто-то выигрывает 20 «Шлемов». Саша классный игрок, конечно, он может выиграть «Шлем». Но не только он. Кто знает, если бы он был в финале в США в этом году, он бы обыграл меня. Каждый турнир — новый сценарий. Тебе нужно выиграть семь матчей.



Саша по очкам оторвался от Стефаноса, он набрал отличный ход. Взял кучу очков. Не знаю, насколько позади меня. С такими результатами он, естественно, претендует на то, чтобы быть первым в мире. Есть четыре «Шлема», их надо выигрывать, если хочешь быть первым», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме Даниил Медведев рассказал, почему проиграл в финале Итогового турнира ATP