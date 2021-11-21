Чесноков: Медведев молодец, что не сдался, но у Дани против Зверева не было шансов

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал результат финала Итогового чемпионата ATP. Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.



«Думал, почему так получилось сегодня в матче Медведева. Но я смотрел вчера Зверева с Джоковичем. И сегодня было продолжение вчерашнего полуфинала. Зверев переигрывал Новака на задней линии, а раньше его мог переиграть только Надаль. Но здесь Зверев настолько вошёл в форму, а это просто колоссальная форма, что и сегодня ничего не дал сделать Дане.



Единственная интрига была при счёте 3:2 на подаче Зверева, один раз счёт по 30 был и один раз ровно. Даня молодец, что не сдался, другой бы плюнул и сказал, что играть невозможно. Он боролся до конца, но шансов не было вообще. Зверев ничего ему не дал, а у Саши было всё. У Дани против Зверева не было шанса.



Я думал, где-то Зверев ошибётся невынужденно, ещё что-то, но после такой ошибки было три гениальных розыгрыша», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.