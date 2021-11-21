Зверев обратился к супруге Медведева после победы на Итоговом чемпионате ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу в финале Итогового чемпионата ATP. Он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4.



После матча Зверев обратился к сопернику и его супруге Дарье.



«Даниил провёл невероятный сезон. Он выиграл первый турнир «Большого шлема». Думаю, что он является лидером нашего поколения прямо сейчас. То, чего ты достиг, удивительно! Ты побеждал меня пять раз подряд. Спасибо, что позволил мне выиграть наконец.



Даша, ты уже довольно давно с Даниилом. Мы знаем друг друга уже более 10 лет. Здорово видеть, что вы вместе так долго и многого достигли. Мы как будто все вместе дошли до этого матча, одного из самых больших в мире тенниса. Здорово, что ты рядом с нами на корте», — сказал Зверев.

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