Александр Зверев: мне не хватает лишь побед на ТБШ, сделаю всё, чтобы изменить это

Немецкий теннисист Александр Зверев, комментируя победу на Итоговом чемпионате ATP, рассказал о планах на следующий сезон. Немец подчеркнул, что для него важнейшей целью является завоевание титула на турнире «Большого шлема».



«Смотрите, я уже выиграл турниры на всех уровнях, кроме «Шлемов». Это единственное, чего мне не хватает. И я сделаю всё, чтобы изменить это в следующем сезоне. Уже жду 2022 год, ведь я знаю, что мне есть что улучшить», — цитирует Зверева журналист Саша Озмо.



Зверев в финале турнира обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Зверев за всю игру выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Медведева 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.



Для Зверева это уже второй титул Итогового турнира ATP, ранее теннисист становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

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