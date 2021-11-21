Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: жаль, что не удалось сегодня выиграть, но я горжусь своим сезоном

Даниил Медведев: жаль, что не удалось сегодня выиграть, но я горжусь своим сезоном
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в своём «твиттере» пост после поражения в финальном матче Итогового турнира ATP. Вторая ракетка мира уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

«Во-первых, поздравляю Сашу Зверева. Он был слишком хорош сегодня. Жаль, что не удалось выиграть, но я горжусь своим сезоном. С нетерпением жду возвращения в Италию в следующем году!» — написал Медведев.

Напомним, Медведев является предыдущим победителем соревнований. В 2021 году россиянин одержал 5 побед в 5 матчах турнира. В этом году Медведев одержал 4 победы — в матчах с Хубертом Хуркачем (Польша), Александром Зверевым на групповом этапе, Янником Синнером (Италия) и Каспером Руудом (Норвегия).

Александр Зверев становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.

Новость по теме
Александр Зверев: мне не хватает лишь побед на ТБШ, сделаю всё, чтобы изменить это
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021