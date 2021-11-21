Даниил Медведев: жаль, что не удалось сегодня выиграть, но я горжусь своим сезоном

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в своём «твиттере» пост после поражения в финальном матче Итогового турнира ATP. Вторая ракетка мира уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.

«Во-первых, поздравляю Сашу Зверева. Он был слишком хорош сегодня. Жаль, что не удалось выиграть, но я горжусь своим сезоном. С нетерпением жду возвращения в Италию в следующем году!» — написал Медведев.

Напомним, Медведев является предыдущим победителем соревнований. В 2021 году россиянин одержал 5 побед в 5 матчах турнира. В этом году Медведев одержал 4 победы — в матчах с Хубертом Хуркачем (Польша), Александром Зверевым на групповом этапе, Янником Синнером (Италия) и Каспером Руудом (Норвегия).



Александр Зверев становился чемпионом Итогового турнира ATP в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.