Медведев встретился с Дибалой после финала Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новую запись в своём «твиттере». Россиянин выложил фото с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Спортсмены встретились после финала Итогового чемпионата ATP, проходившего в Турине.



«Вы знаете, как сильно я люблю футбол. Очень приятно было встретиться с Пауло Дибалой после матча», — написал Медведев.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Медведева.

В финале Итогового чемпионата ATP российский теннисист уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6. Медведев второй год подряд добрался до финала турнира, но в 2020 году он стал его победителем.



2021 год Даниил завершит на втором месте в рейтинге ATP. Зверев заканчивает сезон третьей ракеткой мира.