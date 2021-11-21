Медведев встретился с Дибалой после финала Итогового чемпионата ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новую запись в своём «твиттере». Россиянин выложил фото с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Спортсмены встретились после финала Итогового чемпионата ATP, проходившего в Турине.
«Вы знаете, как сильно я люблю футбол. Очень приятно было встретиться с Пауло Дибалой после матча», — написал Медведев.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Медведева.
В финале Итогового чемпионата ATP российский теннисист уступил немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6. Медведев второй год подряд добрался до финала турнира, но в 2020 году он стал его победителем.
2021 год Даниил завершит на втором месте в рейтинге ATP. Зверев заканчивает сезон третьей ракеткой мира.
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