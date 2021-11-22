Даниил Медведев опубликовал фото с женой и командой после Итогового турнира ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев выложил совместное фото со своей женой и командой после поражения в финальном матче Итогового турнира ATP. Напомним, в решающей встрече вторая ракетка мира уступила немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6.
«Спасибо команде за отличный 2021 год! Ценю проделанную работу. На следующей неделе Кубок Дэвиса, а затем мы начнём готовиться к Australian Open», — подписал фотографию Медведев.
Публикация доступна в «твиттере» Даниила Медведева.
2021 год Даниил завершит на втором месте в рейтинге ATP. Зверев заканчивает сезон третьей ракеткой мира. Для него это уже второй титул Итогового турнира ATP, ранее теннисист становился чемпионом в 2018 году, когда обыграл в финальной встрече серба Новака Джоковича.
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