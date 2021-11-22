Новак Джокович отреагировал на победу Зверева над Медведевым в финале Итогового турнира
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу немца Александра Зверева над россиянином Даниилом Медведевым в финале Итогового чемпионата ATP. Зверев победил Медведева со счётом 6:4, 6:4.
«Зверев провел невероятно тяжёлый год как на корте, так и за его пределами. Я знаю, насколько теннис помогает расти в непростые времена, и рад, что в этом году теннис стал для Саши победным поприщем. Он такой замечательный парень, и я могу лишь похвалить его и его команду. Отличная работа в конце грандиозного сезона и большой трофей!» — написал Джокович в «Инстаграме», прикрепив текст к фото со Зверевым.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Новака Джоковича.
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