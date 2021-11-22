Анастасия Павлюченкова осталась на 11-й строчке рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 22 ноября российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-ю позицию. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA. 22 ноября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.

8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3786.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.

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26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1836...

39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...

69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...

79 (79). Варвара Грачёва (Россия) — 880...

86 (86). Вера Звонарёва (Россия) — 844.