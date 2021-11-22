Янник Синнер стал 10-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 22 ноября итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на 10-ю строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 22 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3350.

...

18 (17). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731.