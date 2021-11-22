Александр Зверев опубликовал пост после победы над Даниилом Медведевым на Итоговом турнире
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Немецкий теннисист Александр Зверев, одержавший победу на Итоговом чемпионате ATP в Турине, опубликовал пост после завершения финала.
«Я очень рад второй победе на Итоговом чемпионате ATP! Этот сезон превратился в потрясающее приключение, я с нетерпением жду возвращения в тур в следующем году. Но сначала пришло время для столь необходимого отдыха.
Я бы хотел поблагодарить свою семью, команду, партнёров и болельщиков за поддержку на протяжении этого года. Посмотрим, что нам предложит 2022-й», — написал Зверев.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зверева.
Зверев в финале Итогового турнира обыграл действующего чемпиона россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. В рейтинге ATP немец занимает третью строчку.
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