Александр Зверев опубликовал пост после победы над Даниилом Медведевым на Итоговом турнире

Немецкий теннисист Александр Зверев, одержавший победу на Итоговом чемпионате ATP в Турине, опубликовал пост после завершения финала.

«Я очень рад второй победе на Итоговом чемпионате ATP! Этот сезон превратился в потрясающее приключение, я с нетерпением жду возвращения в тур в следующем году. Но сначала пришло время для столь необходимого отдыха.

Я бы хотел поблагодарить свою семью, команду, партнёров и болельщиков за поддержку на протяжении этого года. Посмотрим, что нам предложит 2022-й», — написал Зверев.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зверева.

Зверев в финале Итогового турнира обыграл действующего чемпиона россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. В рейтинге ATP немец занимает третью строчку.